Украинские Депутаты получили право «бронировать» двух своих помощников

Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал поправки к проекту закона о мобилизации, которые позволяют каждому депутату «бронирование» от службы в ВСУ двух своих помощников, – сообщают украинские СМИ.

В публикациях медиа Украины сообщается, что «в утвержденном сегодня новом законопроекте №10449 о мобилизации предлагается норма, согласно которой каждый народный депутат сможет забронировать от службы в армии по два своих помощника-консультанта».

Ранее сегодня сообщалось, что спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук по просьбе правительства после обращения Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и Министра обороны Рустема Умерова попросил исключить из законопроекта о мобилизации норму «об увольнении с военной службы через 36 месяцев».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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