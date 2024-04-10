ВСУ переходят в глухую оборону на Купянском направлении

Украинские войска на Купянском направлении стали реже прибегать к контратакующим действиям и «переходят в глухую оборону». Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.

«В последнее время в районе Купянска ВФУ (вооруженные формирования Украины – прим. ред.) значительно снизили активность на позициях, ведя только контрбатарейную борьбу, и отражают атаки наших войск, не переходя к контратакующим действиям», – написал он в своем телеграм-канале.

По словам эксперта, переход противника к обороне связан с нехваткой личного состава и военной техники. Также ВСУ испытывают дефицит с подвозом боеприпасов и других материально-технических средств, добавил он.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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