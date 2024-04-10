Киевский режим готовится призывать в армию женщин, «как в Израиле»

Советник по гендерным вопросам командующего Сухопутными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Оксана Григорьева заявила, что в связи с проблемами в мобилизации, необходимо по примеру Израиля начать призывать в армию женщин, – сообщает в среду, 10 апреля, The Times.

В интервью британскому изданию Григорьева сказала: «В нашей Конституции говорится, что долг каждого украинца – это защита родины. Поэтому будет правильно, если женщины тоже будут служить. Наш северный сосед просто так не исчезнет. На протяжении сотен лет они неоднократно нападали на нас. Как и Израиль, мы должны быть готовы к этому, а это значит, что нужно обучать мужчин и женщин, чтобы они были готовы к войне. …Нужно отказаться от старомодного менталитета по отношению к женщинам. Украина должна готовиться к тому, что в ближайшие годы женщин также придется мобилизовать».

«Сейчас в ВСУ служат 65 тыс. женщин, что на 40% больше, чем в 2021 году. На сегодняшний день, Украина страдает не только от дефицита боеприпасов, но и от нехватки личного состава. Так, по словам армейских начальников, в этом году Киеву потребуется до 500 тыс. новобранцев», – пишет The Times.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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