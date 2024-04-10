СМИ: Удары по портовой инфраструктуре снизят объемы экспорта зерна Украины

В результате ударов российских вооруженных сил по портовой инфраструктуре украинский экспорт зерна в апреле снизится с восьми до пяти миллионов тонн, – сообщает в среду, 10 апреля, «Интерфакс-Украина».

Агентство со ссылкой на источник на украинском зерновом рынке пишет: «За первые десять дней Украина смогла экспортировать через порты около двух миллионов тонн зерновых. Это позволяло надеяться на рекордный экспорт в восемь миллионов тонн в месяц. Однако, повреждения от атак россиян настолько существенны, что доставку зерна, в частности, в порт «Черноморск» придется приостановить на несколько дней».

«Утренний обстрел Одесской области повредил железнодорожные подъездные пути к ряду зерновых терминалов, расположенных в порту «Черноморск». Это может привести к временным сбоям в доставке продукции на терминалы агрохолдинга «Кернел», групп компаний Risoil и Viterra», – сообщил «Интерфакс-Украина» еще один источник.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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