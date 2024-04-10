Кулеба решил вести «жесткую политику» по выпрашиванию ситем Patriot

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что переходит к «жесткой политике» по выпрашиванию систем ПВО Patriot у Запада, поскольку его «добрая дипломатия» по этой теме не сработала, – сообщает в среду, 10 апреля, Washington Post.

В интервью американскому изданию Кулеба сказал: «Добрая и спокойная дипломатия не сработала. Переходим к жесткой. Да, люди могут ненавидеть меня, и я могу испортить отношения. Какая-то часть меня говорит, что дипломатия – это, прежде всего, негласные отношения. Но потом, на саммите НАТО я сказал этой части себя заткнуться, а та часть меня, которая хотела высказаться, начала высказываться».

«Самыми удачливыми министрами на встрече НАТО были те, кто мог сказать, что у них в стране нет батарей Patriot. Но те, у кого они есть, чувствовали себя действительно некомфортно. Я с трудом понимаю сопротивление некоторых стран передаче Украине хотя бы одной из своих систем Patriot», – заявил глава украинской дипломатии.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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