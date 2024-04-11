Армия России оттеснила боевиков от линии фронта на четырех направлениях в зоне СВО

Российские войска продвинулись вперед на Купянском, Донецком, Южно-Донецком и Авдеевском направлениях в зоне СВО. За сутки уничтожены около тысячи украинских боевиков, девять единиц бронетехники, следует из данных МО РФ.

На Купянском направлении группировка «Запад» заняли более выгодные рубежи и уничтожила до 35 боевиков, две боевые бронемашины около Кругляковки Харьковской области и Серебрянки в ДНР.

На Донецком направлении «Южная» группировка ВС РФ улучшила положение по переднему краю и ликвидировала до 520 украинских военных, три бронетранспортера, две станции радиоэлектронной борьбы «Нота» в районе Белогоровки, Острого, Константиновки, Красногоровки и Верхнекаменского в ДНР.

На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» вела бои под Урожайным и Макаровкой и улучшила положение по переднему краю. Потери ВСУ составили до 105 человек, станцию РЭБ «Нота».

На Авдеевском направлении группировка «Центр» активными действиями улучшила тактическое положение и успешно отбила восемь контратак штурмовых групп противника. Российские бойцы уничтожили до 275 украинских военных, два танка, две БМП около Первомайского, Новокалиново, Новобахмутовки, Уманского и Бердычей.

Группировка войск «Днепр» ликвидировала до 35 военных ВСУ под Лобковым Запорожской области и Никополем Днепропетровской области на Херсонском направлении.

За сутки авиация, ракетчики и артиллерия ВС РФ уничтожили три склада ракетно-артиллерийского вооружения и авиационных средств поражения, пусковую установку ЗРК С-125, скопления боевиков и военной техники в 112-ти районах. Средства ПВО сбили 266 украинских беспилотников, четыре снаряда РСЗО HIMARS и «Ураган», три управляемые авиационные бомбы JDAM производства США.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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