Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Конгресса местных и региональных властей в пятницу, 12 апреля, призвал к «увеличению собственных возможностей» в связи с задержкой помощи от западных партнеров, – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления глава киевского режима сказал: «Одним из главных вызовов для страны сейчас стала ситуация с помощью партнеров. К сожалению, часть этой поддержки тормозится, и нам нужно делать все, чтобы увеличивать наши собственные возможности здесь. Сейчас нельзя терять время, и надо укреплять страну. В то же время нужно максимально коммуницировать с нашими партнерами на всех уровнях, в частности, между общинами, чтобы внимание мира и поддержка сохранялась».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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