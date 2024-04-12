Киев планирует начать переговоры о вступлении в ЕС не позднее июня

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на панели «Европейская интеграция Украины, ее областей и территориальных громад» в пятницу, 12 апреля, заявил, что Киев начнет переговорный процесс о вступлении в Европейский Союз не позднее июня текущего года, поскольку «у Украины открывается доступ в европейские фонды», – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления Шмыгаль сказал: «Украина стремится, как можно быстрее начать переговорный процесс о вступлении в Европейский Союз, – не позднее июня текущего года. Рассчитываем, что ЕС без задержек утвердит для нас переговорную рамку. Не видим никаких объективных препятствий, которые могли бы этому помешать. Нас активно поддерживают все европейские страны. у нас есть надежные партнеры в ЕС, которые готовы помогать и делиться опытом для успешного прохождения процесса переговоров».

«Правительство со своей стороны готово помочь громадам (общинам) привлекать как можно больше средств из ЕС. В то же время, главной проблемой остается умение громад готовить и представлять соответствующие проекты. Это должно стать приоритетом для громад. Поскольку в этом году у нас открывается доступ в европейские фонды. …Украина перешла от статуса кандидата к статусу переговорщика. И это дает нам дополнительные возможности», – добавил украинский премьер.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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