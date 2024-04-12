Кулеба «активно» договаривается о поставках систем ПВО Patriot

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о ведении «активных переговорах» с партнерами о предоставлении Киеву двух батарей системы противовоздушной обороны Patriot и одной SAMP/T, – сообщают в пятницу, 12 апреля, украинские СМИ.

В эфире телеканала «1+1» Кулеба сказал: «Все поставки батарей Patriot зависят от решения США, потому что это их система. Мы точно знаем, где и что размещено. Сейчас уже идут активные переговоры по двум батареям Patriot и одной батарее SAMP/T. Если бы готовность стран, где они расположены, была их нам передать, то это был бы вопрос недели».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube