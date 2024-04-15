Киев признал, что без помощи Запада отразить российское наступление будет «катастрофически тяжело»

Начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов* заявил, что Киеву без западной помощи будет «катастрофически тяжело» во время предполагаемого наступления российских войск в конце мая – начале июня, – сообщают германские СМИ.

В интервью немецким медиа Буданов* сказал: «Российские войска начнут наступление в конце мая – начале июня. Я думаю, к этому моменту мы хорошо подготовимся. И посмотрим, как пойдет дальше. Но, без помощи западных союзников нам будет катастрофически тяжело. И то, при условии, что она (помощь,-прим.ред.), во-первых, придет в достаточном количестве, и второе – будет идти дальше».

* Признан террористом и экстремистом

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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