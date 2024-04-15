Зеленский считает, что «союзники» будут защищать Украину так же, как Израиль

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания Ставки в понедельник, 15 апреля, заявил, что союзники будут готовы защитить Украину так же, как и Израиль, который членом НАТО не является, – сообщают украинские СМИ.

В видеоролике, размещенном в соцсетях, глава киевского режима говорит: «Очевидно, что физическая защита не может полностью уберечь от ударов некоторые объекты. Это может сделать только достаточно эффективная ПВО. Мы благодарны тем друзьям, которые это понимают и быстро откликнулись на наши призывы поддержать украинский воздушный щит. ...Решительные действия союзников не допустили потери инфраструктуры Израиля и заставили агрессора остыть. То же самое возможно и в защите Украины, которая, как и Израиль, не является членом НАТО. И для этого не нужна активация 5-й статьи, достаточно лишь политической воли», – считает Зеленский.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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