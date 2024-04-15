На Украине не будет закона о демобилизации

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая в понедельник, 15 апреля, заявила, что пока не отменят военное положение, закона о демобилизации не будет, – сообщают украинские СМИ.

Отвечая на вопрос, когда будет принят закон о демобилизации, Безуглая сказала: «Я думаю, что этого закона не будет, пока не завершится военное положение. Продолжение конфликта будет только масштабнее. Нас будут уничтожать в событиях Третьей мировой, пока мир опять не переделят».

В свою очередь, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил: «Вопрос о демобилизации обширный. Была такая комбинация: военные пишут письмо в Минобороны, Минобороны – правительству, правительство пишет в Верховную раду с предложением снять норму по демобилизации, потому что мобилизацию они провести не в состоянии».

Следует напомнить, что ранее норму о демобилизации украинских военных после 36 месяцев нахождения на фронте исключили из принятого Верховной радой законопроекта о мобилизации.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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