Российские военные разбили на Днепре 9 лодок с десантом ВСУ

Российские бойцы ночью нанесли удар по месту посадки десанта ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.

Украинских военных атаковали подразделения группировки войск «Днепр». В результате удара уничтожены 9 лодок и до 20 боевиков из 35 и 37 бригад морской пехоты ВСУ, уточнил Сальдо.

Также ВС РФ нанесли огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады противника в районе села Работино Запорожской области. Огнем ПВО и средствами РЭБ нейтрализовано 83 разведывательных и ударных украинских беспилотника.

По информации губернатора, противник за сутки лишился до 60 боевиков, девяти орудий и минометов и двух автомобилей.

Геническ, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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