Воздушная тревога объявлена в Киеве и восьми областях Украины, прогремели взрывы

В Киеве и в восьми областях Украины – Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Житомирской и Кировградской – объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации и ВСУ.

Воздушные силы ВСУ объявили об опасности авиаатаки. «Угроза применения авиационных средств поражения!», – сказано в сообщении.

Издание «Страна.ua» пишет, что в Киеве и северных регионах объявлена ракетная угроза. Жителей украинской столицы призывают пройти в укрытия.

По данным издания, взрывы прогремели в Чернигове. На опубликованном фото видно, как после прилета поднимается дым. Подробности не сообщаются.

Позже воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Кировградской, Одесской и Николаевской областях, а также на подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей. Поступают сообщения о взрыве в Одессе.

Киев, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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