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Среда, 17 апреля 2024, 21:20 мск

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Шмыгаль пожаловался американцам о серьезных потерях в энергетике

Шмыгаль. Фото: кабмин Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на Форуме американо-украинского партнерства в Вашингтоне в среду, 17 апреля, заявил, что энергетический сектор страны с начала 2024 года потерял более 8 ГВт, при этом, остаются риски последующих значительных потерь, – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления Шмыгаль сказал: «За последние месяцы энергетический сектор понес огромные потери. Мы потеряли более шести гигаватт мощности нашей энергосистемы, и есть риск еще больших потерь. Так, на прошлой неделе мы потеряли еще два гигаватта».

Украинские СМИ со ссылкой на экспертов пишут, что «до конфликта с Россией установленная мощность энергосистемы Украины превышала 50 ГВт, однако по состоянию на май прошлого года НЭК «Укрэнерго» оценивало ее в 27 ГВт. В отопительный сезон 2023-24 г.г. Украина входила с мощностями около 18-19 ГВт».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / США

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