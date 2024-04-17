Буданов* угрожает России атаками диверсантов и дронов

Начальник Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов* заявил о наличие у него планов по диверсионным вылазкам «Русского добровольческого корпуса»** (РДК)** и новых атак дронов по территории России, – сообщает в среду, 17 апреля Washington Post.

В интервью американской газете главный украинский разведчик сказал: «Чтобы противодействовать россиянам планируется больше атак «русских добровольцев», которые действуют внутри России при поддержке нашего ведомства. …Также планируется нарастить число атак дронов вглубь их территории. Существует план, включающий множество аспектов».

* Физлицо внесено в список террористов и экстремистов

** Организация внесена в список террористических и экстремистских

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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