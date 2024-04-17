Зеленский снова выпрашивал деньги у «стран-партнеров»

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 17 апреля, на Круглом столе во Всемирном банке по видеосвязи просил у стран-партнеров «эффективный финансовый щит», потому что в текущем году даже минимальные бюджетные потребности не закрыты, а «Россия уничтожила значительную часть энергетики и экономики», – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления глава киевского режима сказал: «Путин превратил деньги в оружие. И нам нужен эффективный финансовый щит. К сожалению, в этом году наши минимальные бюджетные потребности еще не закрыты, и мы рассчитываем на поддержку всех наших стран-партнеров, всех международных институтов, которые задействованы, и в частности на поддержку США».

«Замороженные российские активы должны работать против России. Для этого нам нужно найти формат решения и направить эти активы на защиту Украины, потому что нам нужно планировать 2025-й год уже сейчас», – добавил Зеленский и пожаловался, что «Россия уничтожила значительную часть нашей энергетики, нашей экономики».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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