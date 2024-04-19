ВКС России уничтожили укрепрайон ВСУ с наемниками в Часовом Яре

Российские войска разгромили укрепрайон украинской армии в Часовом Яре, в котором могли находиться иностранные наемники. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский. По его словам, укрепрайон был уничтожен авиаударом.

«Предположительно, в числе личного состава были и иностранные наемники», – сказал он в комментарии ТАСС.

Укрепрайон, как уточнил Кимаковский, «находился на довольно внушительном удалении от первой линии обороны».

Накануне отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что украинские подразделения под Часовым Яром находятся в очень тяжелом положении – они испытывают нехватку личного состава, оружия, техники, нормально организованной разведки. По его оценке, потеря Часова Яра создаст угрозу для позиций ВСУ в Константиновке, у Славянска и Краматорска.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в районе Часова Яра сейчас идут активные боевые действия, освобождение города приближается.

Часов Яр находится западнее Артемовска. ВСУ превратили город в мощный укрепрайон.

Донецк, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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