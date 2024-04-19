Армия России освободила Первомайское в ДНР и продвинулась на четырех направлениях

Российские силы уничтожили более 6800 украинских боевиков и 40 единиц бронетехники за неделю в зоне СВО. Группировки ВС РФ не только успешно отбили более 70 атак противника, но и оттеснили его дальше от линии соприкосновения. В ходе боев российские бойцы освободили от украинских боевиков Первомайское в ДНР, следует из данных Минобороны РФ.

На Купянском направлении «Западная» группировка улучшила положение по переднему краю, оттеснив противника около Купянска, Синьковки, Загоруйковки, Котляровки Харьковской области и Стельмаховки в ЛНР. ВС РФ отразили 11 контратак под Червоной Дибровой в ЛНР, Торским и Тернами в ДНР, уничтожив более 380 боевиков, танк, девять боевых бронемашин, шесть складов боеприпасов и пять станций радиоэлектронной борьбы «Нота» и «Анклав».

На Донецком направлении «Южная» группировка отразила семь контратак в районе Красногоровки и Новомихайловки и заняла более выгодные рубежи в районе Белогоровки, Раздоловки, Орехово-Василевки, Богдановки, Клещеевки и Курдюмовки. Потери ВСУ составили более 3550 человек, четыре танка, пять ББМ, четыре станции РЭБ «Нота» и «Анклав», семь складов боеприпасов.

На Авдеевском направлении группировка ВС РФ «Центр» освободила Первомайское в ДНР и продолжила продвигаться вглубь обороны противника. За неделю отражены 53 контратаки украинских боевиков под Ленинским, Новгородским, Новокалиново, Бердычами, Уманским и Нетайлово. ВСУ лишились более 2170 человек, семи танков, 13 ББМ.

На Южно-Донецком направлении группировка войск «Восток» ликвидировала до 760 украинских военных, танк, боевую машину РСЗО «Град», две станции РЭБ «Нота» и «Буковель-AD», четыре полевых склада боеприпасов ВСУ. Российские бойцы улучшили тактическое положение около Угледара, Урожайного, Старомайорского в ДНР, Приютного, Мирного, Малиновки и Луговского Запорожской области.

На Херсонском направлении группировка войск «Днепр» уничтожила до 365 военных ВСУ, три станции РЭБ «Нота» и «Анклав» под Ореховом, Работино, Щербаками, Каменским Запорожской области, Михайловкой, Змеевкой, Бериславом, Ивановкой и Никольским Херсонской области.

В течение недели сдались в плен 27 украинских военнослужащих.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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