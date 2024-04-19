Зеленский снова выпрашивал у НАТО системы Patriot, авиацию и миллион снарядов

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в формате видеоконференции на Совете Украина-НАТО в пятницу, 19 апреля, просил партнеров поставить семь систем ПВО Patriot, дальнобойное оружие и авиацию, а также – миллион артиллерийских снарядов, – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления глава киевского режима сказал: «Все полностью зависит от вашего выбора. Это выбор, действительно ли жизнь повсюду одинаково ценна. Это выбор, одинаково ли вы относитесь ко всем партнерам. Выбор, действительно ли мы союзники. Мы прямо это говорим: нам нужно еще семь систем «Patriot» или подобных ЗРК, и это минимально того, что нам надо. Мы знаем – у вас есть такие системы. Во-вторых, мы уже давно говорим о миллионе артиллерийских снарядов для Украины. Их нужно наконец-то доставить …Также сейчас очень нужны ракеты большой дальности и артиллерия. Четвертое – авиация. Если у нас есть коалиция истребителей, то необходимо достаточное количество самолетов, чтобы реально преодолеть российский воздушный флот. Дело не в количестве обещаний, а в реальном количестве самолетов в небе. И пятое – это скорость поставок».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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