Киевский режим запретил богослужения на Пасху

Глава областной военной администрации (ОВА) Херсонской области, временно частично находящейся под контролем Киева, Александр Прокудин в пятницу, 19 апреля, объявил о запрете проводить богослужения во время пасхальных праздников и поминальных дней, – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале представитель киевских властей написал: «Во время пасхальных праздников и поминальных дней на Херсонщине запрещено проводить богослужения во время комендантского часа, освящение на территории культовых сооружений и посещение кладбищ. Это не касается похоронных процессий. …Такое решение принято на заседании Совета обороны Херсонщины».

Херсон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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