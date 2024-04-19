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Суббота, 20 апреля 2024, 01:56 мск

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Харьковские гиганты тяжелой промышленности решено перевозить на Западную Украину

Фото: РИА «Новый День»

Наблюдательный совет акционерного общества «Украинские энергетические машины» принял решение перевезти на Западную Украину харьковские предприятия тяжелой промышленности «Турбоатом» и «Электротяжмаш», – передают в пятницу, 19 апреля, украинские СМИ.

Сообщается, что «филиалы харьковского тяжпрома будут образованы сразу в трех областях: Львовской, Закарпатской и Черновицкой. Функции филиалов и их местонахождение станут известны после утверждения набсоветом соответствующих положений».

Следует отметить, что бывшие харьковские промышленные гиганты «Электротяжмаш» был построен в 1946 году, а «Турбоатом» в 1934 году, причем последний – единственное предприятие Украины, производящее турбинное оборудование для гидро-, тепловых и атомных электростанций.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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