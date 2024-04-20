Система ПВО сбила украинский штурмовик в зоне спецоперации

За прошедшие сутки ВС РФ отбили 14 контратак штурмовых групп ВСУ и заняли более выгодные рубежи в зоне СВО, уничтожив более тысячи боевиков и наемников. Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Улучшить тактическое положение удалось группировкам войск «Запад», «Восток», «Центр» и «Южной». Российские военные отбили восемь контратак штурмовых групп в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Ленинское, Первомайское и Новокалиново ДНР. Три атаки отразили бойцы в районах населенных пунктов Червоная Диброва ЛНР и Григоровка ДНР. Также три попытки атаковать были отбиты западнее села Красное ДНР.

«Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение живой силе и технике 23-й бригады нацгвардии и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Никополь Днепропетровской области, Михайловка и Золотая Балка Херсонской области», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

За сутки киевский режим потерял убитыми и ранеными 1145 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 16 автомобилей, гаубицу «Мста-Б», три орудия Д-20 и два Д-30, гаубицу М777, М119, самоходную пушку «Dana» и САУ «Гвоздика». Также были поражены пять складов с боеприпасами ВСУ и две станции РЭБ.

«Средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины, 213 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также пять управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции», – добавили в МО.

Помимо этого, оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражено хранилище авиационного топлива воздушных сил Украины, два используемых в военных целях объекта транспортной инфраструктуры, а также живая сила и военная техника ВСУ в 112-ти районах.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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