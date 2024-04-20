российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 20 апреля 2024, 15:23 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Система ПВО сбила украинский штурмовик в зоне спецоперации

Фото: Минобороны РФ

За прошедшие сутки ВС РФ отбили 14 контратак штурмовых групп ВСУ и заняли более выгодные рубежи в зоне СВО, уничтожив более тысячи боевиков и наемников. Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Улучшить тактическое положение удалось группировкам войск «Запад», «Восток», «Центр» и «Южной». Российские военные отбили восемь контратак штурмовых групп в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Ленинское, Первомайское и Новокалиново ДНР. Три атаки отразили бойцы в районах населенных пунктов Червоная Диброва ЛНР и Григоровка ДНР. Также три попытки атаковать были отбиты западнее села Красное ДНР.

«Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение живой силе и технике 23-й бригады нацгвардии и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Никополь Днепропетровской области, Михайловка и Золотая Балка Херсонской области», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

За сутки киевский режим потерял убитыми и ранеными 1145 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 16 автомобилей, гаубицу «Мста-Б», три орудия Д-20 и два Д-30, гаубицу М777, М119, самоходную пушку «Dana» и САУ «Гвоздика». Также были поражены пять складов с боеприпасами ВСУ и две станции РЭБ.

«Средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины, 213 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также пять управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции», – добавили в МО.

Помимо этого, оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражено хранилище авиационного топлива воздушных сил Украины, два используемых в военных целях объекта транспортной инфраструктуры, а также живая сила и военная техника ВСУ в 112-ти районах.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Донбасс vs Киев

Израиль ударил по Ирану, США и ЕС отказали Украине в защите, прогнозы о «большой воде» ошиблись – большие итоги недели от РИА «Новый День» / Средства ПВО перехватили 50 украинских дронов в восьми регионах России / Армия России освободила Первомайское в ДНР и продвинулась на четырех направлениях / ВС РФ уничтожили пункт управления оперативного командования ВСУ «Север» / В ВСУ признали, что сдадут позиции уже летом / ВС РФ отбили десять контратак ВСУ и продвинулись на четырех направлениях / ВС РФ ударили по аэродрому, куда Украина готовилась принять F-16 / ВС РФ снова продвинулись вглубь позиций противника в зоне СВО

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Донбасс, Конфликт на Украине, Россия, Донбасс vs Киев,