Немецким и американским танкам российские беспилотники и авиация наносят категорический ущерб, в связи с чем польза от них на фронте «равна нулю», а из-за политического давления ВСУ несут серьезные потери, – пишет в понедельник, 22 апреля, издание El Pais.

В публикации испанского издания со ссылкой на свой источник в украинских спецслужбах, в частности, говорится: «Польза от немецких танков Leopard в Украине оказалась равна нулю, они недолговечны. Это связано с господством россиян в воздухе. Бронемашинам Leopard и Abrams наносят значительный ущерб российские беспилотники, потому что у этих танков отсутствует достаточная зенитная оборона ближнего радиуса».

«Американские боевые машины пехоты из США Bradley украинские военные описывают как «старые машины, уже бывшие в употреблении, они держатся на фронте на Украине всего несколько месяцев. В одной из рот 47-ой бригады из 11 таких БМП осталось три. А еще одну БМП Bradley отправили в ремонт, потому что у нее перестал работать стартер. На каждую нашу бронемашину приходится десять машин российской пехоты. На каждого нашего солдата, обороняющегося в районе Авдеевки, приходятся по 30 россиян, идущих на штурм. Я знаю одну роту из 80 солдат, которая за неделю потеряла 65 человек. Например, 47-я бригада за последних три месяца потеряла 30% своих солдат, из-за того что под давлением политического руководства и международных союзников Украине требовались срочные результаты на фронте, и армия приступила к почти самоубийственной операции без контроля с воздуха и против очень сильной российской обороны», – сообщил источник El Pais.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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