В Харькове уничтожена телевышка

Глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов в понедельник, 22 апреля, сообщил об уничтожении харьковской телевышки в результате ракетного удара России, – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале Синегубов написал: «Около 16:45 по Харькову был нанесен удар. Целью удара стал объект телевизионной инфраструктуры. Во время тревоги сотрудники находились в укрытии. Человеческих жертв нет. На эту минуту есть перебои с сигналом цифрового телевидения».

Следует отметить, что в местных Telegram-каналах распространяются фото и видео с кадрами обрушения верхней части телевышки.

Харьков, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube