В Киеве заявили, что США «официально» не запрещали атаковать российские НПЗ

Посол Украины в США Оксана Маркарова на встрече с украинскими журналистами заявила, что официальных сигналов от США о запрете атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) по дипломатическим каналам не поступало, – сообщают украинские СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, украинский дипломат сказала: «Да, мы не можем использовать американское оружие за пределами Украины. Но я официально как посол говорю: ни разу через меня не проходили сигналы от США о каких-либо ограничениях того, что мы делаем оружием собственного производства… И если уж так откровенно, то устав ООН дает нам право на защиту также в виде ударов по территории страны-агрессора».

Следует напомнить, что в начале апреля помощница министра обороны США Селеста Уолландер, а также и сам шеф Пентагона Ллойд Остин заявляли, что «Украина не должна бить по нефтеперерабатывающим заводам в России, поскольку это угрожает мировой энергетике».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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