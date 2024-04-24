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Среда, 24 апреля 2024, 10:12 мск

Новости Конфликт на Украине

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В Одессе прогремела серия взрывов – город частично обесточен

Серия взрывов произошла в Одессе утром 24 апреля, сообщают украинские СМИ. В городе после взрывов частично пропал свет. Перед этим воздушная тревога была объявлена в шести областях Украины, в том числе в Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Николаевской и Одесской.

Как пишет издание «Страна.ua», в Одессе зафиксирован прилет в Хаджибейском районе, где перекрыли проезд к Горбатому мосту со стороны улицы Спартаковской. Над городом поднимается дым в районе Горбатого моста.

По информации российских военных телеграм-каналов, ВС РФ нанесли ракетный удар по целям в Одессе. Отмечается, что три ракеты попали в ремонтную базу и воинскую часть возле Горбатого моста.

Позже координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег сообщил РИА «Новости», что попадание было в военную часть возле Горбатого моста, после сильного взрыва произошла вторичная детонация.

Одесса, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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