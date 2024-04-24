Российские бойцы за сутки разбили украинский цех по сборке беспилотников и радиолокационную станцию кругового обзора П-18. ВС РФ вновь продвинулись вглубь позиций противника на четырех направлениях и уничтожили более тысячи боевиков, следует из данных Минобороны РФ.

Авиация, ракетчики и артиллерия уничтожили радиолокационную станцию кругового обзора П-18, цех производства беспилотников, хранилище топлива ВСУ, а также скопления боевиков и военной техники в 117 районах. Средства ПВО сбили 299 украинских беспилотников, девять снарядов РСЗО HIMARS производства США и «Ольха», шесть управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции.

Группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи и уничтожила до 30 украинских военных, боевую машину РСЗО HIMARS около Синьковки, Петропавловки Харьковской области, Новоселовского и Червоной Дибровы в ЛНР. Бойцы успешно отразили контратаку ВСУ западнее Нововодяного в ЛНР.

«Южная» группировка ВС РФ улучшила положение по переднему краю и отразила семь контратак штурмовых групп противника под Часовым Яром, Георгиевкой, Красногоровкой в ДНР. В этих районах и около Зализнянского, Орехово-Василевки, Богдановки, Красного и Курдюмовки в ДНР ликвидированы до 470 боевиков, боевая бронированная машина, боевая машина РСЗО БМ-21 «Град», три полевых склада боеприпасов и две станции РЭБ «Нота».

Группировка войск «Центр» активными действиями улучшила тактическое положение и разбила противника в районе Семеновки, Новгородского, Бердычей в ДНР. Российские бойцы успешно отбили семь контратак штурмовых групп ВСУ и уничтожили до 350 украинских военных под Ленинским, Очеретино, Водяным, Нетайлово и Новокалиново в ДНР.

Группировка войск «Восток» заняла более выгодные рубежи и отразила контратаку штурмовых групп противника около Урожайного. Потери ВСУ в районе Водяного, Шевченко и Старомайорского составили до 110 человек, танк, БМП.

Бойцы группировки «Днепр» ликвидировали до 55 военных ВСУ в районе Щербаков, Работино, Малой Токмачки Запорожской области, Высшетарасовки Днепропетровской области, Берислава и Ольговки Херсонской области.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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