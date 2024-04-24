На Украине из-за мобилизации зафиксирована острая нехватка квалифицированных кадров

Европейская бизнес ассоциация (Организация международного бизнеса на Украине) в среду, 24 апреля, опубликована результаты опроса, согласно которым в стране 74% компаний испытывают дефицит необходимых квалифицированных специалистов, – сообщают СМИ.

В распространенном документе говорится: «В связи с оттоком квалифицированных кадров за рубеж, низких зарплат, усталостью и выгоранием работников, а также с мобилизацией 74% компаний на Украине испытывают дефицит необходимых специалистов, еще 17% представителей бизнеса сталкиваются с этой проблемой частично. 7% опрошенных заявили, что не сталкиваются с дефицитом кадров. ...Еще осенью 2023 года доля сталкивающихся с нехваткой специалистов компаний составляла 55%».

«Вакансии, на которые труднее всего найти специалистов – это сотрудники со знанием английского языка, менеджеры среднего и высшего звена, IT-специалисты, инженеры и др», – говорится в отчете Европейской бизнес ассоциации.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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