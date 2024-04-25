Зеленский признал, что американские деньги на Украину не пойдут, а останутся в ВПК США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выделенные Киеву американскими законодателями 61 млрд. долларов пойдут, прежде всего, в военно-промышленный комплекс (ВПК) США на производство вооружений, то есть – останутся в Соединенных Штатах, – сообщает в четверг, 25 апреля, телеканал Fox News.

В интервью журналисту американского телеканала глава киевского режима сказал: «Мое послание тем конгрессменам, которые были против предоставления помощи Украине: вы должны знать, что эти деньги пойдут, прежде всего, в оборонный сектор США. Нам необходимо – оружие. Это вопрос не денег, а, в первую очередь, оружия. Они должны знать, что их военные производства получат десятки миллиардов, рабочие места, налоги – это все останется в США».

«Часть выделенных средств пойдет в европейские страны, небольшой их части, но опять же, не Украине», – добавил Зеленский.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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