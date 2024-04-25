Зеленский потребовал от американских политических лидеров, как можно быстрее отправить оборонную помощь

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном и лидером демократического большинства в Сенате Чаком Шумером, а также лидером республиканцев в Сенате Митчем Макконнеллом в четверг, 25 апреля, потребовал направить оборонные пакеты на Украину «как можно скорее», – сообщают украинские СМИ.

В сообщении, размещенном в соцсетях, глава киевского режима говорит: «Рассказал собеседникам о ситуации на поле боя, о потребности в усилении противовоздушной защиты, в частности, системами Patriot и пользе от дальнобойных систем ATACMS. В ходе разговора подчеркнул, что очередные оборонные пакеты нужно направить в Украину как можно скорее».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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