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Четверг, 25 апреля 2024, 23:45 мск

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Киевский режим рекомендовал украинским беженцам отказаться от гражданства

Фото: РИА «Новый День»

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, комментируя возмущение украинцев решением киевского режима приостановить оказание консульских услуг за границей, заявила, что те, кто не желает возвращаться на родину, могут отказаться от гражданства, – сообщают СМИ.

В эфире ток-шоу на одном из украинских телеканалов Безуглая сказала: «Если вы не чувствуете себя украинцем, то сдавайте паспорт и идите, оставайтесь в другой стране. Мы же тут, в Киеве, не обязываем вернуться украинцев, находящихся за границей, мы только просим обновить данные о своем местонахождении. Чтобы мы знали, где они находятся».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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