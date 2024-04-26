ВКС России разбомбили базу диверсантов ВСУ в Харьковской области

Российская авиация уничтожила пункт временной дислокации диверсионно-разведывательной группы ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на информированные источники.

По предварительным данным, кроме украинских военных, также уничтожены западные инструкторы и наемники, отметил он.

Диверсионное подразделение противника размещалось в здании учебного заведения населенного пункта Кирилловка Чугуевского района. ВКС России нанесли удар по военному объекту высокоточным оружием.

По словам Марочко, диверсионная группа осуществляла свою деятельность вдоль границы Белгородской области.

Ранее стало известно, что российские военные накануне нанесли удар по железнодорожной станции в городе Балаклея в Изюмском районе Харьковской области во время выгрузки из поезда личного бойцов ВСУ. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в комментарии РИА «Новости», ссылаясь на своих харьковских коллег. Данные о погибших и раненых пока не поступали, однако, отметил он, на место прибыли много машин скорой помощи.

Кроме того, добавил подпольщик, атаке подверглась станция в поселке Боровая Харьковской области. Подробности пока неизвестны.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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