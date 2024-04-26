Шмыгаль заявил о значительном энергодефиците на Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в пятницу, 26 апреля, заявил о невозможности быстро восстановить энергосистему страны после российских атак и призвал украинцев экономить электричество, – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале Шмыгаль написал: «Вчера «Укрэнерго» четвертый день подряд было вынуждено привлекать аварийную помощь из Европы. Масштабные повреждения, которые нанесла Россия в последнее время, невозможно восстановить за несколько недель или даже месяцев. Мы работаем над альтернативами: устанавливаем мини-ТЭЦ в разных городах, усиливаем энергосистему через ее децентрализацию.Призываю украинцев бережно использовать электроэнергию».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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