Депутат Верховной рады, секретарь комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в пятницу, 26 апреля, заявил, что из-за отсутствия вооружений и личного состава Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут не удержать позиции на линии фронта, – сообщает украинское «Радио NV».

В интервью радиостанции Костенко сказал: «Наряду с отсутствием оружия большую роль играет отсутствие устойчивости нашей обороны из-за того, что не хватает личного состава. …Без пополнения личного состава ВСУ не помогут удержать оборону и оборонительные сооружения. Никакие построенные по-новому рубежи, если на них не будет солдат, нам не помогут защитить наши линии фронта».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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