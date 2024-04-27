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Суббота, 27 апреля 2024, 22:31 мск

Новости Конфликт на Украине

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Зеленский жалуется, что «партнеры» не дают ему системы ПВО «Patriot»

Фото: скрин видео администрации Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеообращении в субботу, 27 апреля, пожаловался на то, что «партнеры» не передают ему системы ПВО «Patriot», хотя они у них есть, – сообщают украинские СМИ.

В видеоролике, размещенном в соцсетях, глава киевского режима говорит: «Важно, чтобы все новые договоренности с партнерами, направленные на усиление нашей ПВО, каждая инициатива друзей Украины помочь нам с поиском и поставкой «Patriot», – чтобы все это сработало как можно быстрее. …Семь систем «Patriot» нужны Украине – это минимум! Эти системы есть у партнеров. К сожалению, у Европы нет такой же решимости в защите нас, которую они продемонстрировали на Ближнем Востоке».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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