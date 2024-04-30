Основные силы украинской армии оставили село Работино в Запорожской области. Сейчас в населенном пункте идет зачистка оставшихся небольших групп ВСУ. Об этом сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в комментарии РИА «Новости». Напомним, ожесточенные бои за Работино велись с июня 2023 года.

Рогов уточнил, что часть украинских боевиков в селе выбили российские войска, а часть бросили позиции и сбежали.

«Несколько групп ВСУ остаются только за селом в районе кладбища, и есть несколько точек сопротивления в самом Работине», – рассказал общественник. Он предположил, что, скорее всего, эти бойцы просто остались бещ связи и не знают, что основные силы ВСУ покинули населенный пункт.

По словам Рогова, сейчас в населенном пункте эпизодически идет стрелковый бой. «Оставшиеся украинские боевики будут или уничтожены, или сдадутся в плен», – подчеркнул он.

Ранее сегодня Рогов сообщал в своем телеграм-канале, что село Работино после тяжелых боев возвращено под полный контроль ВС РФ.

До этого в телеграм-каналах появились сообщения, что российская армия выбила украинские подразделения из значительной части Работино и подняла флаг России на северной окраине села.

Мелитополь, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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