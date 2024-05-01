Подпольщики сообщили об ударе ВС РФ по штабу ВСУ в центре Одессы

Российские военные нанесли удар по штабу украинских вооруженных сил в центре Одессы. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на одесских коллег.

По его словам, в ночь на 1 мая был «прилет» в центре города, передает РИА «Новости». Как отмечает одесское сопротивление, прогремело три взрыва. Второй взрыв был очень мощным и прозвучал в районе площади Куликово Поле, где находится штаб группировки ВСУ «Юг». В направлении взрывов поехало очень много машин скорой помощи. Вокруг площади Куликово Поле всё оцепили военные и сотрудники СБУ, рассказал Николаев.

По информации подпольщиков, между двумя взрывами был слышен выход ракеты ПВО со стороны Школьного аэродрома, потом раздался еще один взрыв.

Ранее украинские СМИ сообщали о ночных взрывах в Одессе, в том числе, «прилете» в районе железнодорожного вокзала.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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