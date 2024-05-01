Минобороны подтвердило: ВС РФ поразили штаб оперативного командования ВСУ «Юг»

Российские войска поразили штаб оперативного командования ВС Украины «Юг». Об этом сообщило Минобороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражен штаб оперативного командования ВСУ «Юг», а также живая сила и военная техника противника в 112 районах», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее сегодня подполье сообщало о ночном ударе ВС РФ по штабу украинских вооруженных сил в центре Одессы. Отмечалось, что в городе прогремело три взрыва. Один из взрывов раздался в районе площади Куликово Поле, где находится штаб группировки ВСУ «Юг».

Минобороны также сообщило, что силы ПВО за сутки сбили в зоне СВО 29 украинских беспилотников, пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции и реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган».

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube