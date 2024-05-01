Армия России продолжает оттеснять ВСУ почти на всех фронтах спецоперации

Подразделения группировок войск «Юг», «Центр» и «Восток» в зоне специальной военной операции в течение прошедших суток нанесли поражение живой силе и технике девяти бригадам ВСУ и теробороны на подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской области. Российские военнослужащие в общей сложности уничтожили до 920 украинских боевиков, заняв более выгодные позиции и улучшив тактическое положение. Об этом сообщается в сводке Минобороны России о ходе СВО.

Подразделения «Южной» группировки войск нанесли удары по силам ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Курдюмовка и Константиновка в ДНР и заняли более выгодные рубежи. Противник потерял до 400 военнослужащих, семь автомобилей, две гаубицы Д-30, две станции радиоэлектронной борьбы «Нота» и «Анклав», а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение силам противника в районах населенных пунктов Ленинское, Керамик и Очеретино в ДНР. Также российские бойцы отразили девять контратак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Соловьево, Семеновка, Нетайлово, Новокалиново, Шумы и Бердычи в ДНР. В ходе боев было уничтожено до 410 украинских боевиков, танк, БМП, боевая бронемашина, три автомобиля, САУ «DANA 2» чешского производства, гаубица М102 производства США, гаубица «Мста-Б» и САУ «Гвоздика».

В то же время силы «Восточной» группировки войск нанесли поражение живой силе и технике ВСУ и теробороны в районах населенных пунктов Луговское Запорожской области и Старомайорское в ДНР и заняли более выгодные рубежи. Противник лишился до 110 военнослужащих, двух пикапов, гаубицы FН-70 производства Великобритании, САУ «Гвоздика» и станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

Подразделения группировки войск «Запад» поразили живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Загоруйковка Харьковской области, Ямполовка (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР), улучшив положение по переднему краю. В ходе боевых действий было уничтожено до 30 украинских боевиков, пять автомобилей, гаубица FН-70 производства Великобритании, орудие Д-20, а также САУ «Гвоздика».

Вместе с тем подразделения группировки войск «Днепр» нанесли удары по скоплениям живой силы ВСУ в районах населенных пунктов Каменское Запорожской области, Ивановка и Степовое Херсонской области. Противник потерял до 20 военнослужащих и гаубицу М777 производства США.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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