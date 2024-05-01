В Киеве анонсировали поставку первых истребителей F-16 после Пасхи

Первые истребители F-16 Украина может получить после Пасхи. Об этом сообщил журналистам представитель воздушных сил страны Илья Евлаш. В этом году Пасха у православных приходится на 5 мая.

Он не стал называть конкретную дату, отметив, что «уже несколько раз менялась дата, поэтому мы ждем», информирует «Страна.ua». «Мы не отвечаем за поставки, готовимся работать с тем, что дадут», – добавил Евлаш.

Представитель воздушных сил ВСУ также отметил, что Украине нужны даже неисправные F-16 для замены деталей. По его словам, из одной донорской единицы техники можно произвести замену на пяти образцах.

Напомним, в конце марта глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что первые F-16 окажутся в стране в середине лета.

26 апреля премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо и министр обороны страны Людивин Дедондер заявили, что королевство передаст Украине свои истребители F-16 до конца текущего года.

Шеф Пентагона Ллойд Остин говорил, что истребители F-16, а также пилоты, обученные союзниками, начнут прибывать на Украину в текущем году.

Киев, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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