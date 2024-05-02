Уничтожены две установки РСЗО HIMARS, готовившиеся ударить по Белгороду

Военнослужащие группировки войск «Запад» уничтожили две установки американских РСЗО HIMARS украинской армии, обнаруженные в Харьковской области. Удар был нанесен расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в Минобороны России.

По его словам, атакованные силы ВСУ располагались в районе населенного пункта Лелюковка на Купянском направлении. Российские военные ударили ракетами «по позициям ожидания пусковых установок американских РСЗО HIMARS, в результате удара две пусковые установки были уничтожены», – рассказал источник.

В Сети опубликовано видео удара по двум HIMARS в Харьковской области.

Telegram: Видео уничтожения двух установок HIMARS

Как сообщил военкор Евгений Поддубный, уничтоженные в Харьковской области установки HIMARS готовились впервые ударить по Белгородской области. По его словам, ранее для нанесения террористических ударов по территории России ВСУ использовали РСЗО «Вампир» чешского производства, но благодаря системной охоте, которую организовали российские военные, парк этих установок в последнее время сильно поредел, а часть расчетов была уничтожена.

Украинское командование перебросило в Харьковскую область две системы HIMARS, и сегодня расчеты должны были нанести первые удары, отметил военкор в своем телеграм-канале. Разведка оперативно обнаружила пусковые установки. В итоге машины и расчеты были уничтожены в момент подготовки к ударам.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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