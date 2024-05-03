Российские войска возьмут город Часов Яр: падение этого важного опорного пункта ВСУ на подконтрольной Киеву территории ДНР – это вопрос времени. Об этом заявил замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью британскому журналу Economist. Он ожидает, что положение ВСУ будет только ухудшаться по мере продвижения ВС РФ в ДНР и ЛНР, и признает, что у Киева нет возможности одержать победу над Россией.

Как отмечают журналисты, взятие Часова Яра откроет российской армии путь к последним крупным городам Донбасса, находящимся под контролем Киева. Вероятно, это вопрос времени, когда Часов Яр падет так же, как Авдеевка, говорит генерал. «Не сегодня и не завтра, конечно, но все зависит от наших резервов и поставок», – добавил замглавы ГУР.

Скибицкий признал тактический успех российской армии в районе поселка Очеретино, где, по его словам, была провалена недавняя ротация украинских войск. По его словам, ВСУ «далеки от стабилизации ситуации», а Россия «бросает все, что может, для достижения большей выгоды». Как отметил генерал, ВС России спустя два года после начала спецоперации на Украине действуют как «единый орган, с четким планом и под единым командованием».

По оценке замначальника ГУР, текущее положение Украины столь же тяжелое, как и в первые дни боевых действий. Генерал говорит, что не видит возможности для Киева одержать победу на поле боя, пишет издание. По его прогнозу, ситуация будет ухудшаться по мере продвижения российских войск в ДНР и ЛНР. «Наша проблема очень проста: у нас нет оружия. Они всегда знали, что апрель и май будут для нас трудными», – заявил генерал.

По его мнению, конфликт закончится переговорами, которые начнутся не раньше второй половины 2025 года. Прямо сейчас обе стороны конфликта, говорит Скибицкий, борются за «наиболее выгодную позицию» перед потенциальными переговорами.

Киев, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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