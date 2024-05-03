Все украинские госчиновники будут освобождены от мобилизации

Спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в пятницу, 3 мая, заявил, что после вступления в силу нового закона о мобилизации сохранят бронь от призыва в армию 100% руководителей госорганов и органов местного самоуправления, – сообщают украинские СМИ.

В эфире телемарафона Лазуткин сказал: «Сейчас будут забронированы государственные служащие категории А – это председатели поселковых и городских советов, то есть люди, которые возглавляют структуры и являются председателями государственных органов и органов местного самоуправления. Также будут иметь право на бронь половина чиновников категорий Б(главы департаментов и подразделений) и В (остальные чиновники). Также отсрочку будут иметь судьи, сотрудники Нацполиции, Нацгвардии».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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