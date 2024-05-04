ВС РФ групповыми ударами разбили цеха по сборке катеров-дронов и БПЛА

Вооруженные Силы РФ за неделю нанесли 25 групповых ударов по объектам энергетики и транспорта Украины, а также предприятиям ВПК. Назначенные цели поражены, в том числе, цеха по сборке безэкипажных катеров и беспилотников.
В Минобороны РФ уточнили, что с 28-го апреля по 4-е мая удары высокоточным оружием и беспилотниками нанесены в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики и промышленности.
«В результате поражены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, предприятия ВПК, места хранения ракет и боеприпасов, цеха производства безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов», – говорится в сообщении МО РФ.
Целями групповых ударов также стали пункты временной дислокации боевиков из националистических формирований и иностранных наемников, скопления живой силы и военной техники ВСУ.
Так, 28 апреля очевидцы рассказали о прилетах в Николаевской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой и Кировоградской областях. В Николаевской области была повреждена ТЭС.
Москва, Наталья Рязанова
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