ВС РФ групповыми ударами разбили цеха по сборке катеров-дронов и БПЛА

Вооруженные Силы РФ за неделю нанесли 25 групповых ударов по объектам энергетики и транспорта Украины, а также предприятиям ВПК. Назначенные цели поражены, в том числе, цеха по сборке безэкипажных катеров и беспилотников.

В Минобороны РФ уточнили, что с 28-го апреля по 4-е мая удары высокоточным оружием и беспилотниками нанесены в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики и промышленности.

«В результате поражены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, предприятия ВПК, места хранения ракет и боеприпасов, цеха производства безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов», – говорится в сообщении МО РФ.

Целями групповых ударов также стали пункты временной дислокации боевиков из националистических формирований и иностранных наемников, скопления живой силы и военной техники ВСУ.

Так, 28 апреля очевидцы рассказали о прилетах в Николаевской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой и Кировоградской областях. В Николаевской области была повреждена ТЭС.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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