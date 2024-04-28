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Воскресенье, 28 апреля 2024, 10:00 мск

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Российский ответ дронами: в Николаевской области Украины поврежден объект теплогенерации

Сегодня утром в Николаевской области Украины поврежден объект теплогенерирующей инфраструктуры в результате атаки беспилотниками с российской стороны, сообщают местные СМИ. По их данным, также произошел пожар на рекреационном объекте, погибших и пострадавших нет.

Сообщается также, что поврежден также объект критической инфраструктуры в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Судя по информации украинской прессы, территорию Украины атаковали пять дронов неустановленного типа, запущенных с территории Херсонской области, сбить удалось только один из них. Согласно данным воздушных сил Украины, под ударом оказались также Киевская, Винницкая, Хмельницкая и Кировоградская области.

В министерстве обороны РФ пока официально не сообщали об этой атаке. Накануне в ведомстве утонили, что за неделю с 20 по 27 апреля российские войска в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам энергетики и промышленности РФ нанесли 35 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате чего были поражены объекты энергетической отрасли Украины, предприятия ВПК и железнодорожной инфраструктуры, средства ПВО, арсеналы, базы горючего, цеха производства и ремонта безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов, а также места дислокации военнослужащих ВСУ и иностранных наемников.

Киев, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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