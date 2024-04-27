Ответ на атаки по России: ВС РФ нанесли за неделю 35 групповых ударов по военным объектам Украины

За последнюю неделю с 20 по 27 апреля российские войска в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам энергетики и промышленности РФ нанесли 35 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами.

Как говорится в сводке министерства обороны РФ, в результате поражены: объекты энергетической отрасли Украины, предприятия ВПК и железнодорожной инфраструктуры, средства ПВО, арсеналы, базы горючего, цеха производства и ремонта безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, поражались пункты временной дислокации подразделений националистических формирований и иностранных наемников, скопления живой силы и военной техники ВСУ на железнодорожных станциях погрузки, уточнили в оборонном ведомстве.

Вместе с тем ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск ВС РФ уничтожен на аэродроме базирования самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, восемь боевых машин реактивных систем залпового огня HIMARS, «Vampire» и «Град», пусковая установка с пунктом управления и радиолокатором зенитного ракетного комплекса С-300ПС, две боевые машины зенитных ракетных комплексов: Hawk и «Оса-АКМ», а также две радиолокационные станции: «Пеликан» и П-18.

Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты самолеты Миг-29 и Су-25 воздушных сил Украины, 18 управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции, тактическая ракета «Точка-У», 35 реактивных снарядов HIMARS, «Ольха» и «Ураган», а также 1659 беспилотных летательных аппаратов.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube