Ракетчики, артиллерия и беспилотники ВС РФ за неделю уничтожили склад топлива для военной техники ВСУ и разбили эшелон с военной техникой и оружием, прибывшими на Украину как помощь от стран НАТО.

Ракетные войска, артиллерия и беспилотники ВС РФ ликвидировали две боевые машины РСЗО HIMARS производства США, две пусковые установки ЗРК С-300ПТ с радиолокатором подсвета и наведения, пусковую установку ЗРК IRIS-T производства ФРГ.

Авиация и средствами ПВО за тот же период сбили 15 оперативно-тактических ракет АТАCМS производства США, 17 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции. Также уничтожены шесть реактивных снарядов GLSDB, HIMARS и «Ураган», 201 украинский беспилотник.

В КНДР отметили, что зона СВО стала кладбищем оружия НАТО и США, которым Запад еще недавно хвастался как непобедимым. Военная помощь Вашингтона лишь временно облегчит страх Киева перед поражением, но не поможет изменить ситуацию на поле боя.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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