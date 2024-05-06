ВС РФ освободили два села и разбили два завода по производству дронов

Российские войска освободили сёла Котляровка в Купянском районе Харьковской области и Соловьево в Донецкой народной республике. Об этом сообщается в сводке Минобороны России о ходе специальной военной операции. Ударами авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожены два предприятия по производству ударных беспилотников и нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 122 районах.

Силы противоздушной обороны за сутки сбили украинский истребитель Су-27, перехватили 23 БПЛА, а также семь реактивных снарядов HIMARS.

Также сообщается, что военнослужащие Черноморского флота уничтожили пять безэкипажных катеров ВСУ у северо-западного побережья Крыма.

За минувшие сутки российские силы продолжили продвижение вглубь вражеских позиций на четырех направлениях в зоне СВО.

Подразделения группировки войск «Запад», взяв под контроль Котляровку, улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ и терообороныв под Купянском Харьковской области, Стельмаховкой в ЛНР и Новосадовом в ДНР. За сутки были отбиты три контратаки штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Синьковка, Крахмальное Харьковской области и Стельмаховка в ЛНР. ВСУ в результате лишились до 120 боевиков, двух танков, в том числе немецкого «Леопарда», двух гаубиц М777 производства США, гаубицы «Мста-Б» и три САУ «Гвоздика».

Силы «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение украинским формированиям у Андреевки, Белогоровки, Курахово, Курдюмовки, Острого, Константиновки и Спорного в ДНР. Потери ВСУ составили до 275 военнослужащих, бронетранспортер и шесть автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены в том числе САУ Paladin производства США, три гаубицы М777 производства США, две САУ Krab польского производства, три станции радиоэлектронной борьбы «Анклав», «Буковель-AD» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль село Соловьево и нанесли поражение живой силе и технике шести вражеских бригад у Новгородского, Розовки, Калиново, Уманского и Прогресса в ДНР. Кроме того, отразили семь контратак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Новокалиново, Очеретино, Нетайлово и Бердычи в ДНР. Суточные потери противника составили до 370 боевиков, боевая бронемашин, 20 автомобилей и гаубица Д-30.

В то же время подразделения «Восточной» заняли более выгодные рубежи, поразили силы двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Макаровка и Пречистовка в ДНР и отразили контратаку противника в районе населенного пункта Урожайное (ДНР). В результате боев уничтожены до 160 военнослужащих, два танка, три автомобиля, гаубица М198 производства США и три гаубицы Д-30.

Силы группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Степное, Работино Запорожской области и Токаревка Херсонской области. Противник лишился до 40 военнослужащих, четырех гаубиц М777 производства США, гаубицы Д-20 и Д-30, а также станции радиоэлектронной борьбы «Нота».

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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