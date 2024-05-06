В Киеве пригрозили, что «СБУ постучит в дверь каждому»

Украинская телеведущая Наталья Мосейчук* в понедельник, 6 мая, заявила, что «СБУ постучит в дверь каждому», потому что на Украине «букетно-шоколадный период» заканчивается, – сообщают украинские СМИ.

В программе на Ютуб-канале Мосейчук* сказала: «Я хочу обратиться ко всем псевдоадвокатам, которые считают себя таковыми, а особенно после этого эфира будут выпрыгивать аж бегом из трусов в TikTok и рассказывать про то, что я тут сказала. Я вам, друзья, хочу сказать, что недолго песня будет играть, потому что Служба безопасности Украины постучит в двери каждому. Игрушечный период, вот этот букетно-шоколадный, он на Украине заканчивается. Это не означает, что заканчивается демократия: у нас есть прекрасные адвокаты, если у вас будет столько денег, чтобы отбить вас и отмазать вас. …Лучше не говорите глупости и не говорите того, что вредит государству. Что касается мужчин, думаю, что подавляющее большинство из них пройдет ТЦК (военкоматы, – прим.ред.) и ВВК (военно-врачебные комиссии, – прим.ред.)».

* Объявлена в розыск МВД РФ

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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